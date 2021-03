Opinião: "A naturalização de Quintana: o tempo é o tribunal da história"

Um clube (o Futebol Clube do Porto) criou as condições necessárias para que passasse a representar a sua equipa de andebol e posteriormente o atleta requereu a nacionalidade portuguesa, o que lhe foi concedido. Estudou e construiu família em Portugal. Criando as suas raízes, nunca abandonou o seu clube e a cidade que o acolheu. Escreve José Manuel Constantino, Presidente do Comité Olímpico de Portugal

A morte de Alfredo Quintana a todos chocou. Pelo inesperado, pela idade e por ser alguém que, para além de um atleta de exceção, era uma pessoa de elevado trato que não tendo nascido em Portugal adorava o País que tão brilhantemente representou.

Sublinho estes aspetos para também lembrar que não foi fácil, nem isenta de controvérsias, a sua entrada nas seleções nacionais de andebol. Basta consultar a imprensa da época.

O seu processo de recrutamento foi igual a tantos outros.

Um clube (o Futebol Clube do Porto) criou as condições necessárias para que passasse a representar a sua equipa de andebol e posteriormente o atleta requereu a nacionalidade portuguesa, o que lhe foi concedido. Estudou e construiu família em Portugal. Criando as suas raízes, nunca abandonou o seu clube e a cidade que o acolheu.

A sua primeira convocatória para uma seleção nacional suscitou polémica. Havia quem argumentasse que isso era um modo de obstaculizar a progressão de outros guarda-redes nacionais e que não fazia falta à seleção nacional.

O tempo, que é sempre o grande tribunal da História, veio dar razão aos que então defenderam que sendo um atleta português naturalizado e tendo valor e mérito desportivo para representar as seleções nacionais era suficiente para não que fossem colocadas limitações à sua convocação.

Se respigo este assunto é porque não estamos livres de situações futuras ocorrerem com atletas naturalizados em outras modalidades. De resto, para ser mais claro, não tenham já ocorrido. E é bom qua avaliemos este tipo de situações com alguma racionalidade.

As naturalizações por razões desportivas são nos dias de hoje um sistema devidamente institucionalizado no mundo desportivo, com particular incidência na atração que os países têm nas remunerações e condições de vida que conseguem oferecer a atletas oriundos de países com menos recursos financeiros.

Existem, de resto, operadores comerciais e agentes desportivos por esse mundo fora que oferecem atletas disponíveis para aceitarem processos de naturalização. É um processo irreversível. Que cabe às federações desportivas internacionais regular.

Mas, qualquer que seja o motivo e a proveniência, um atleta naturalizado tem de ter igual tratamento, na avaliação do seu mérito desportivo, que um atleta nascido em Portugal. E os exemplos abundam em muitas modalidades desportivas.

Só podemos estar gratos ao Alfredo Quintana pelo que fez pelo Andebol e pelo desporto nacional. E reconhecidos a quem, contra alguns ventos e muitas marés, defendeu a sua participação nas seleções nacionais. Porque estou certo que até aqueles que na altura se opuseram reconhecem hoje que estavam errados.

É que com Alfredo Quintana nas seleções nacionais ganharam não apenas o Andebol e o Desporto nacional, mas também Portugal.

José Manuel Constantino

Presidente do Comité Olímpico de Portugal