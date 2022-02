Ole Rahmel em entrevista: "Para os adeptos, o Benfica é uma espécie de religião"

Depois de uma carreira feita na Alemanha, o andebolista está a cumprir a segunda temporada nos encarnados e mostra-se encantado com o clube, a cidade e o país.

Simpático, bom conversador, Ole Rahmel falou em exclusivo a O JOGO. Explicou como funcionam os clubes de andebol na Alemanha e também abordou o facto de em Portugal o ter muitas modalidades ser algo muito comum. Adora Lisboa, gosta mais do norte do que do sul e destaca o Gerês.

Depois de toda a carreira feita na Alemanha, o que o fez mudar-se, na temporada passada, para o Benfica? -A maioria dos clubes da primeira liga na Alemanha só tem andebol. Por isso, diria que funcionam mais como pequenas famílias, todos se conhecem, é uma pequena comunidade em que se tenta ter o maior sucesso nesse círculo restrito. No Benfica é tudo maior, existem diferentes desportos, onde cada um tenta ser o mais eficaz e o melhor na respetiva modalidade.