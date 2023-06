Oficial: Pedro Portela volta a vestir a camisola do Sporting

Ponta direita de 33 anos jogava no HBC Nantes, de França.

Cinco anos depois, Pedro Portela está de regresso ao Sporting. O clube de Alvalade confirmou esta quinta-feira a contratação do ponta direita de 33 anos que jogava no HBC Nantes.

O internacional português representou os leões entre 2007 e 2018 e saiu para o Tremblay HB. Três épocas depois mudou-se para Nantes e agora regressa a Portugal para ser o primeiro reforço do Sporting da época 2023/24.

"Não podia estar mais contente por voltar a um clube em que fui muito feliz e no qual joguei onze anos, esta é a minha casa. Estou desejoso que comece a nova época, quero deixar uma palavra aos sportinguistas e dizer que vamos lutar por todas as competições. Tenho acompanhado bastante esta equipa e estou feliz por juntar-me a um projeto ambicioso que quer ganhar títulos. Chego focado em ajudar um grupo unido e jovem, com vontade de trazer de volta o troféu de campeão nacional. Sou um jogador ambicioso, que gosta de ganhar títulos, e espero começar o meu regresso como acabei a primeira passagem pelo Sporting", referiu, em declarações ao canal oficial dos leões.