Oficial: Jack Thurin é reforço do FC Porto 2022/2023

Lateral direito assina até 2025

A época atual ainda nem chegou a meio, mas o FC Porto já prepara o que aí vem. Jack Thurin foi confirmado, nesta sexta-feira, como reforço do andebol para 2022/2023.

Os portistas confirmaram a chegada do lateral direito, de 22 anos, que assina até 2025 para integrar o plantel comandado por Magnus Andersson.

"Já tive algumas conversas com o Magnus Andersson e estou entusiasmado para ir para o Porto e conhecer toda a gente. Jogar as competições europeias, nomeadamente a Liga dos Campeões, pesou muito na minha de decisão de me juntar ao FC Porto. É um grande clube e está a crescer no andebol europeu e mundial. Vou para o FC Porto para conquistar títulos", afirmou o atleta de 1,99m ao site dos azuis e brancos.