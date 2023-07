Oficial: David Fernández é reforço do andebol do FC Porto

Lateral direito de 27 anos chega ao Dragão proveniente do Ademar Léon

Tal como O JOGO adiantou em tempo oportuno, David Fernández é reforço do andebol do FC Porto para 2023/24, confirmou esta sexta-feira o emblema azul e branco.

O lateral direito de 27 anos chega proveniente do Ademar Léon e, no Dragão, vai reencontrar Antonio Martínez, parceiro da ala direita do clube espanhol na última temporada.

Confira as declarações do jogador de 1,96m e 80kg:

FC Porto: "Assinar pelo FC Porto é algo muito bonito na minha carreira. É uma das grandes equipas da Europa. Disputar a Liga dos Campeões e lutar por todos os títulos em Portugal é o objetivo de qualquer jogador e aqui vou poder concretizá-lo."



Qualidade: "O FC Porto é uma equipa que compete muito bem, tem jogadores de grande nível, internacionais na sua grande maioria, e acho que podemos conseguir grandes proezas."

Características: "As minhas características principais são a visão de jogo, a capacidade de jogar com o pivô e o jogo exterior."



Adeptos: "Acredito que juntos podemos atingir grandes feitos, por isso espero que seja uma boa temporada para todos e que vocês estejam connosco."