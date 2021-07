Obradovic, treinador que marcou uma era no FC Porto, assina pelo Avanca

Treinador sérvio, que marcou uma era em Portugal e se sagrou campeão pelo FC Porto - seis títulos nacionais em seis épocas - está de volta.

O sérvio Ljubomir Obradovic vai ser treinador do Avanca, sendo o acordo por dois anos, com outro de opção. Trata-se de uma aquisição de peso para o ex-clube de Ricardo Costa - vai treinar o Sporting -, uma vez que se trata do homem que, em seis temporadas, ganhou seis campeonatos pelo FC Porto, no que seria o hepta, porque antes da chegada do balcânico os portistas tinham sido campeões com Carlos Resende.

"Obradovic será nosso treinador", confirmou a O JOGO José Costa, presidente do Avanca, explicando como o clube conseguiu ter argumentos para contratar alguém tão conceituado: "Houve um grupo de sócios que ajudou, que patrocinou, e não foge ao nosso orçamento".

De resto, para José Costa, Ljubomir Obradovic é homem certo no lugar certo. "Apostamos na formação e não podia fazer melhor escolha. Já tínhamos tentado há três anos, mas na altura houve circunstâncias que não o permitiram. Desta vez conseguimos. Este homem vale a pena para um projeto de gente jovem, como nós queremos, precisamos de estabilidade. Estou muito contente com a vinda dele, vai dar frutos e não só para nós, mas também para o andebol nacional, como há alguns já se viu, quando estava ao serviço do FC Porto", sustenta o dirigente avancanense.

Obradovic, de 66 anos, treinou o FC Porto entre 2009/10 e 2014/15, tendo ganho, além dos seis campeonatos, duas Supertaças. Outra marca relevante foi a de ter levado os dragões à fase de grupos da Liga dos Campeões, em 2013/14 e 2015/16 (nesta época foi Ricardo Costa a comandar a equipa). O sérvio é, ainda, o último técnico campeão pelo Belenenses (1993/94) e contribuiu para a vitória do Madeira SAD na Taça de Portugal (1998/99).