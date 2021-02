Obradovic emocionado: "Olhei o céu e vi uma estrela mais brilhante, era o Quintana"

Ljubomir Obradovic, treinador sérvio, foi seis vezes campeão pelo FC Porto e o primeiro treinador de Alfredo Quintana em Portugal

Ljubomir Obradovic atendeu O JOGO para falar de Alfredo Quintana, o guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto e da Seleção Nacional, que faleceu esta sexta-feira, aos 32 anos.

O sérvio - seis vezes campeão pelo FC Porto - foi primeiro treinador de Quintana em Portugal, não escondendo, talvez por isso, um carinho especial pelo luso-cubano. "É muito triste. Era o meu menino Quintana. Eu não tenho reação, não sei dizer o que vai no meu coração, não sei explicar o que sinto, não há palavras. O que posso dizer é Alfredo Quintana... Bravo", disse a O JOGO.

"Hoje já olhei para o céu e vi lá em cima uma estrela mais brilhante do que as outras, era o Quintana. Perdi como se fosse um filho, um filho gigante, gigante. Ele era perfeito, como homem, como atleta, como guarda-redes, tudo o que ele fez foi sempre perfeito e com estilo", acrescentou Ljubomir Obradovic.

Emocionado, bastante emocionado, disse ainda: "Quintana não tinha inimigos, nem adversários. Sou um homem muito feliz por tê-lo conhecido. A rivalidade entre o FC Porto e o Benfica é incrível e o que o Benfica fez, ao jogar com o nome dele, demonstra de forma inequívoca quem era Quintana".

Alfredo Quintana morreu, aos 32 anos, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória na segunda-feira, durante o treino dos "azuis e brancos", ao serviço dos quais conquistou seis campeonatos, uma Taça e duas Supertaças.

Quintana foi assistido de imediato, com apoio de uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo sido transportado para o Hospital de São João depois de estabilizado.

Nascido em Havana (Cuba), o guarda-redes, de 2,01 metros, ingressou no FC Porto em 2010, naturalizou-se português e tornou-se internacional em 2014, tornando-se numa referência da equipa das "quinas", que representou em 67 jogos, tendo feito parte das seleções que conquistaram o sexto lugar no Europeu de 2020 e o 10.º no Mundial 2021, as melhores classificações lusas de sempre.