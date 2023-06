"O Sporting ganhou por um ao campeão, o Marítimo perdeu por um..."

Marítimo perdeu com o Sporting

Declarações de Paulo Fidalgo após o encontro Sporting-Marítimo (30-29), da final da Taça de Portugal, disputado no Funchal

Sobre o jogo: "Fomos um "gato com sete vidas", parecia que já estávamos mortos no início, mas sobrevivemos, empatámos, depois voltámos a ter uma quebra, fruto da qualidade do adversário. Voltámos a reerguer-nos e nos últimos cinco minutos fizemos uma exibição fabulosa."

Justiça: "Não vou pôr em causa a vitória do Sporting, tenho de aceitar, porque realmente é uma equipa muito difícil de anular. Ontem [sábado] ganhou por um ao campeão nacional [FC Porto] e hoje o Marítimo perdeu por um com o vencedor da Taça de Portugal e vice-campeão nacional".