"O sonho do menino de 14 anos, que era jogar no Barcelona, é o que vivo agora: jogar no FC Porto"

ENTREVISTA - Rui Silva talvez tenha aparecido cedo demais. Aos 14 anos O JOGO foi falar com ele, tinha em Resende o ídolo e sonhava com o Barça. Hoje tem 28 anos e está feliz no Dragão

Na pausa do campeonato, uma vez que está para chegar mais um período das seleções, Rui Silva conversou com O JOGO.

Lembro-me de o entrevistar, tinha o Rui 14 anos, e ter-me dito que o seu sonho era jogar no Barcelona. Está a cumprir a sétima temporada ao serviço do FC Porto. O que o clube lhe dá e o nível que alcançou, permite-lhe que o sonho seja estar no FC Porto?

-É mais do que suficiente. Ao longo da vida vamos percebendo que o andebol é importante, mas existem outras questões que, se as conseguirmos envolver, também se tornam importantes. O FC Porto proporciona-me uma vida familiar estável, estar perto dos meus amigos e, ao mesmo tempo, o sucesso dentro daquilo que eu gosto de fazer. Isto tudo junto faz com que o sonho do menino de 14 anos, que era jogar no Barcelona, seja isto que vivo agora: jogar no FC Porto. E não tenciono mudar.