"O Sergey Hernández fez um jogo descomunal"

Sergey Hernández, guarda-redes do Benfica

Declarações do jogador da equipa francesa, Gonçalo Vieira, após o jogo Benfica-Fenix Toulouse (36-30), da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europeia de andebol, realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa:

Sobre a eliminatória: "Sabíamos, desde que nos calhou o Benfica, que era uma equipa favorita para passar. Tem muitos bons jogadores, mas viemos aqui claramente para disputar o apuramento."

Melhor: "Tínhamos uma vantagem de quatro golos, mas o Benfica hoje foi muito melhor do que no jogo da semana passada. Não perderam tantas bolas e nós não conseguimos impor o nosso jogo, que é mais rápido. O Sergey Hernández [guarda-redes do Benfica] fez um jogo descomunal e acaba por ser o fator decisivo."

Luta: "Vamos de cabeça levantada. Estou orgulhoso do que fizemos na competição e, apesar de não termos passado a eliminatória, acho que demos luta até ao fim e mostrámos a nossa atitude."