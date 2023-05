Declarações após o jogo Colégio de Gaia -Benfica (31-52), da Liga feminina de andebol, disputado este sábado, no Pavilhão n.º2 do Colégio de Gaia.

João Alexandre Florêncio (treinador do Benfica): "Temos de ter muito respeito por equipas como o [Colégio de] Gaia, que, nos últimos seis anos, conquistou dois campeonatos. Estamos com muita força, a grandeza que o Benfica merece, mas queremos fazer mais, não vamos parar por aqui e temos agora a final four [da Taça de Portugal], que vai ser muito difícil, porque tivemos muitas lesões, e já pensamos nisso e no tricampeonato, que seria inédito.

Na Europa, com a experiência que tivemos deste ano, podemos ir um bocadinho mais longe, fazer o nosso caminho, porque estas jogadores são muito jovens e, tirando a Viktoriya Borshchenko, não tinham títulos, começam a ganhar e a habituar-se, para ganhar uma competição europeia é preciso mais.

O que a direção do Benfica tem feito pelas mulheres no desporto é incrível. Temos as cinco principais modalidades de pavilhão com equipas femininas ao mais alto nível. Hoje, a minha filha tem referências, o meu filho já tinha e ela passou a ter. É um avanço civilizacional e é incrível o que o Benfica faz pelo desporto e pela mulher em particular".

Paula Castro (treinadora do Colégio de Gaia): "As jogadoras do Benfica fisicamente são superiores, tecnicamente e taticamente conseguiram trazer-nos problemas, que, durante o jogo, não conseguimos resolver. Portanto, estão de parabéns. Parabéns ao Benfica, que é um justo campeão nacional".