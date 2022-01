O lamento de Fábio Magalhães: "Perdemos boas oportunidades nos seis metros..."

Declarações no final do jogo de andebol entre as seleções de Portugal e da Islândia, do grupo B do Euro'2022, em Budapeste, na Hungria, que a seleção nacionla perdeu por 28-24.

Fábio Magalhães (jogador de Portugal) - "Foi um jogo muito difícil para nós. Na primeira parte perdemos boas oportunidades nos seis metros e na segunda procuramos recuperar, mas a Islândia esteve muito forte. Agora temos pensar na "main round" [fase principal]".

Gudmundur Gudmundsson (treinador da Islândia) - "Foi um jogo muito bom. Tínhamos um grande respeito por Portugal, que tem bons jogadores e tem jogado muito bem nos últimos anos. Jogámos bem, e não é fácil jogar contra Portugal, que tem jogadores muito bons e inteligentes, e é a melhor equipa no mundo a jogar sete contra seis. Jogámos bem no ataque e só não o fizemos nos 10 minutos finais, mas estou muito contente com este início da prova".

Sigvaldi Gudjonsson (Jogador da Islândia) - "Estou muito satisfeito com o resultado. Não tínhamos jogado nenhum jogo de preparação e não sabíamos como estávamos. Jogámos muito bem na defesa, frente a Portugal, que é muito forte a jogar no sete contra seis. Hoje estivemos muito bem na defesa e no ataque ganhámos muitos duelos. Temos que dar continuidade a isto e estou muito contente com este resultado".