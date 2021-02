"Estivemos quase dois meses sem jogar, não há por onde fugir"

Chema Rodríguez, treinador da equipa de andebol do Benfica

Chema Rodriguez, treinador do Benfica, lamentou a O JOGO os quase dois meses sem competir oficialmente.

Foram quase dois meses que o Benfica esteve sem competir oficialmente. Os encarnados regressaram anteontem à competição, com uma vitória caseira perante o Belenenses (28-23), mas já não competiam desde 22 de dezembro, dia em que triunfaram sobre o Boavista. Uma paragem que se deveu, sobretudo, ao Campeonato do Mundo que se realizou em janeiro, no Egito, e, como vem sendo habitual em várias modalidades, ao facto de alguns encontros terem sido adiados por causa da covid-19.

Depois da receção ao Belenenses, o treinador encarnado, Chema Rodríguez, considerou que esta paragem não foi benéfica. "Estivemos quase dois meses sem jogar, havia alguns jogadores que estavam mais rodados, porque estiveram no Mundial, mas outros ficaram sem jogar durante este período. Por isso, sabíamos que este primeiro jogo seria muito complicado", desabafou o espanhol que treina o Benfica, em conversa com O JOGO, considerando que o problema é extensível também aos adversários: "Esta situação foi má para todos. Estivemos parados, mas as outras equipas também e não há muito por onde fugir. Temos de nos adaptar e trabalhar para ganhar os jogos seguintes."

O Benfica tem agora um ciclo mais apertado de jogos, defrontando amanhã o FC Gaia e, na terça-feira, o Póvoa, ambos fora de portas. Chema Rodríguez garante que o plantel está preparado. "Os rapazes têm trabalhado muito fisicamente para estarem em condições nesta segunda fase da época. Portanto, jogar três jogos em uma semana não é um problema", apontou.

Com 14 jogos disputados, o Benfica é terceiro com 40 pontos. Mas tem menos quatro partidas do que o FC Porto e menos dois que o Sporting.