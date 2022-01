O Europeu de todas as dores: saiba mais sobre a seleção portuguesa de andebol

Para se proteger da covid-19, Paulo Jorge Pereira optou por desistir da Yellow Cup e a equipa das Quinas apenas treinou, não tendo feito qualquer partida de preparação.

Será sem qualquer jogo de preparação, algo muito raro nestas situações, ou mesmo nunca antes visto, que Portugal inicia, amanhã, sexta-feira, pelas 19h30 (RTP 2) a participação no XV Campeonato da Europa de andebol, prova que arranca já esta quinta, na Hungria e Eslováquia.

A equipa de Paulo Jorge Pereira, que vai para a quarta grande competição consecutiva - Europeu 2020 (6.ª e melhor classificação de sempre), Mundial de 2021 (10.º e melhor lugar de sempre) e Jogos Olímpicos - tinha programada a presença em mais uma Yellow Cup, com encontros agendados para os dias 7, 8 e 9, frente a Montenegro, Suíça e Ucrânia, mas a covid-19, que voltou a atacar em força, com o número de casos a crescer diariamente e a afetar também a Seleção Nacional, levou a equipa das Quinas e a do Montenegro a desistir, o que resultou no cancelamento da prova helvética.