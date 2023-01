"O cansaço é uma das partes mais difíceis de gerir neste tipo de torneios"

Declarações proferidas no final do jogo de andebol entre Portugal e a Suécia, no fecho dos Grupo II do Mundial, que os nórdicos venceram por 32-30 e que ditou o afastamento luso dos quartos de final.

Leonel Fernandes (jogador de Portugal): "A Suécia foi uma justa vencedora. Apesar de querermos conquistar a vitória, não foi o nosso melhor jogo, cometemos alguns erros e más decisões. Eles têm uma excelente equipa e o cansaço também se fez notar um pouco, que é uma das partes mais difíceis de gerir neste tipo de torneios. Mas custa perder e ter de sair".

Miguel Espinha Ferreira (jogador de Portugal): "Difícil. Uma primeira parte em que estávamos dentro do jogo e chegámos ao intervalo a ganhar por um. As equipas a jogar a um ritmo baixo, desfavorecia também um bocado. Na segunda parte não entrámos da melhor maneira e a Suécia consegui distanciar-se no marcador. Nos minutos finais tentámos tudo, arriscámos ao máximo, mas, infelizmente, as coisas não caíram para o nosso lado".