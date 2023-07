Nuno Oliveira troca FC Porto pelo Sporting e é emprestado ao Marítimo

Jogador jogou no ADA Maia na última temporada, cedido pelos dragões

Nuno Oliveira, ponta de 18 anos, trocou o andebol do FC Porto pelo Sporting, anunciou o emblema leonino esta sexta-feira. No entanto, prosseguirá a carreia no Marítimo, por empréstimo. O jogador representou o ADA Maia na última temporada, cedido pelos dragões, tendo marcado 51 golos em 19 jogos disputados.

"Vim pelo projeto, que me cativou muito. É um grande salto na minha carreira e vou fazer tudo para que dê certo. Vou trabalhar ao máximo para corresponder às expectativas do Sporting. Jogo como ponta esquerdo, sou rápido, tenho um bom salto e uma boa tomada de decisão", começou por dizer aos meios de comunicação oficiais dos leões.

"Acredito que vá ser uma experiência muito boa, num clube profissional e com grandes condições. Vou tentar aproveitar ao máximo para regressar ao Sporting na minha melhor forma. Sei que o míster Ricardo Costa vai estar de olho em mim e eu vou dar o meu melhor para no próximo ano poder integrar a equipa. Vou fazer isso com muita garra e dedicação", concluiu.