Nuno Grilo acabou a carreira e foi campeão de sub-20 como treinador no dia seguinte

Nuno Grilo acabou a carreira de jogador e no dia seguinte foi campeão de sub-20 como treinador. Meia-distância destacou-se pela potência de remate, o que o conduziu do São Bernardo ao FC Porto. Benfica, Cretéil, de França, ABC e Águas Santas foram outros dos seus clubes, acabando em Gaia.

Nuno Grilo, campeão por FC Porto (2009/10 e 2010/11) e ABC (2015/16, época em que também conquistou a Taça Challenge), tendo ainda passado pelo Benfica, terminou a carreira de jogador ao serviço do FC Gaia no passado sábado. Um dia depois sagrava-se campeão nacional de sub-20, como treinador, pois estreara-se esta época no cargo, à frente dos juniores do clube gaiense. Uma transição única.

"Estou feliz e orgulhoso. Foi bom, porque no fim de semana em que acabei também fui campeão", registou o lateral-esquerdo. "Este tempo todo fiz o que mais gosto, com toda a alegria do mundo. Sinto-me um privilegiado e mesmo orgulhoso do que consegui. Esta é a lei natural das coisas, tudo tem um início e um fim. Só tenho pena de não ter acabado onde sonhava, no Alavarium, onde comecei, tinha 11 anos", diz Grilo, com alguma dificuldade em expressar sentimentos: "Começar como treinador a ganhar é impensável, é um verdadeiro sonho, mas, de facto, aconteceu. Não podia imaginar melhor forma de me iniciar nestas funções".

Mas há mais. "Ainda por cima até podem vir a ser dois títulos, porque também estou na equipa B e a base das duas é a mesma. Ou seja, podemos ser campeões da III Divisão. Já garantimos a subida e agora vamos discutir o título com o Águas Santas B, o Esfera Andebol Masters e o SIR 1.º Maio", explicou Nuno Grilo, 62 vezes internacional A, com 127 golos por Portugal. "Acredito sempre que posso ganhar, está no meu ADN. No ano passado esta equipa já tinha lutado pelo título e eu acreditava que este ano podíamos fazer um bocadinho melhor. Além disso, sempre contei com o apoio do Carlos Resende", revelou.

Lesão levou ao fim de carreira

"Estando lesionado, e pensando bem no assunto, deixar de jogar era o mais natural", explicou Nuno Grilo, de 36 anos, que entretanto teve uma possibilidade de ser treinador. "Foi com a saída do Pedro Vieira para a Suíça. Convidaram-me e eu, como estava no último ano da licenciatura em treino desportivo [com especialização em andebol], no IPMaia, decidi aceitar. O último ano pressupõe um estágio e apostei", respondeu Grilo, que elege "o primeiro título, pelo FC Porto, e a conquista da Taça Challenge, pelo ABC", como grandes recordações. "Jogar pela Seleção também", lembrou.