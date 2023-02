Novidades no andebol português: reformulação do campeonato, VAR e salários dos árbitros a subir

Em entrevista a O JOGO, Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), anunciou algumas medidas a implementar num futuro próximo no andebol português.

O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP) anunciou, numa entrevista exclusiva a O JOGO, algumas medidas que vão ser implementadas no andebol português.

O campeonato nacional masculino vai sofrer alterações no formato da prova, passando a ser uma primeira fase, com 12 clubes, em regime de todos contra todos, seguido de uma segunda fase dividida em três grupos de quatro equipas.

Depois, passará a ser possível os árbitros utilizarem o vídeo (semelhante ao VAR) em jogos de maior importância.

Miguel Laranjeiro revelou ainda que os árbitros portugueses vão ver os salários subirem.

Segunda fase em três grupos e prémios

"Vamos implementar alterações no masculino, já articuladas com os clubes, para aumentar a competitividade e o andebol ganhar como produto", revela o líder da FAP. "Nacional será uma prova com 12 clubes, numa primeira fase de todos contra todos, e uma segunda fase dividida em três grupos de quatro. Pela primeira vez, com uma valorização financeira dos clubes".



Vídeo análise será outra melhoria

Passará a haver recurso ao vídeo. "O andebol tem de seguir as melhores práticas e vamos implementar, já esta época, o sistema de vídeo análise, para determinados jogos que sejam relevantes para o apuramento do campeão nacional, para o acesso às competições europeias e descidas de divisão. Faremos isso com o protocolo EHF, que ficou entusiasmada com esta nossa iniciativa", revelou.



Árbitros terão aumentos

Os árbitros serão, também, alvo da atenção da FAP. "Compreendendo a realidade do país, atualizamos as tabelas de complementos e, sobretudo, procedemos a pagamentos mais atualizados do que nunca na última década. Na próxima época, e pela primeira vez, pelo menos em muitos anos, conseguimos, com o novo patrocinador, equipamentos para todos os árbitros e não só para os de elite", anunciou.

A surpresa António Costa no Mundial

"Sinceramente, fiquei surpreendido", responde Miguel Laranjeiro sobre a presença de António Costa num jogo do Mundial, na Noruega. "A agenda de um primeiro-ministro é muito preenchida e assistir a um jogo da Seleção Nacional num Campeonato do Mundo foi algo que nos deixou orgulhosos e agradecidos. Aqui está um sinal muito positivo para a valorização do desporto. Creio que ficou a conhecer um pouco mais do profissionalismo que a Seleção coloca no trabalho", destacou.