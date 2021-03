Fábio Magalhães falou depois de Portugal vencera França e qualificar-se para os Jogos Olímpicos que decorrem, este ano, em Tóquio

Histórico: "Estas 150 internacionalizações A vão ficar bem marcadas. Depois da tristeza e da injustiça que sentimos ontem, este apuramento foi bem merecido. Começamos mal, por culpa própria, mas fomos indo atrás do resultado e foi incrível aquilo que conseguimos. Dedico esta vitória ao Quintana e a toda a família dele.

A decisão: "No remate do Rui [Silva] estávamos todos no braço dele. Ele estava confiante, ainda bem que foi ele e nunca iria falhar. Sempre disse que este era o meu sonho desportivo. Durante os muitos anos que ando aqui não acreditei ser possível, mas agora com esta equipa, com esta qualidade, com este caráter, a batermo-nos com as melhores equipas do Mundo, de há dois anos para cá comecei a acreditar."

Quintana no pensamento: "E agora vou fazer tudo para merecer ir aos Jogos Olímpicos, porque era este o meu grande sonho. O que me diria o Quintana? Quem me dera poder saber... Ia dizer-me 'obrigado cabeça', que era assim que ele me chamava e ia dar-me muitos beijinhos, por que era assim que ele era"