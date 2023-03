Natán Suárez: "Agora, é viver a experiência que poucos da nossa equipa viveram"

Declarações após o jogo Sporting-Bidasoa Irun (34-28), da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europeia de andebol, realizado hoje no Pavilhão João Rocha, em Lisboa

Natán Suárez (jogador do Sporting): "Agradecer aos adeptos que vieram hoje. O pavilhão esteve um espetáculo, cheguei a ficar com "pele de galinha". Conseguimos virar a eliminatória e a vitória ficou em Lisboa. Estamos a treinar melhor a cada dia que passa. É reflexo do grupo que temos, em que todos nos damos muito bem. Essa é a maior fortaleza da nossa equipa. Agora, é viver a experiência que poucos da nossa equipa viveram até agora, de chegar a uns quartos de final. É uma experiência única, que vamos desfrutar ao máximo".

Jacobo Cuétara (treinador do Bidasoa Irun): "Parabéns ao Sporting. Foi uma eliminatória muito bonita e muito disputada. Sabíamos que ia ser muito complicado e que íamos defrontar uma equipa de qualidade, com um treinador muito bom. É uma pena não nos termos qualificado, mas estou muito orgulhoso da minha equipa. Foi uma eliminatória de ambientes. Em alguns momentos, os adeptos "empurraram" o Sporting para serem melhores e fizeram com que cometêssemos alguns erros que não são normais. A chave do jogo foi que cometemos muitos erros desnecessários e demos a vantagem ao Sporting".

Matheus Silva (jogador do Bidasoa Irun): "Parabéns à equipa do Sporting. Sabíamos as dificuldades deste jogo e que os adeptos do Sporting "puxam" muito. Tínhamos uma proposta de fechar o jogo de "um contra um" e do pivô também, que foi o nosso ponto fraco no primeiro jogo. Ia ser difícil, mas estou muito orgulhoso da nossa equipa. Demos o máximo e ficam os meus parabéns ao Sporting".