"Não temos tido muita sorte, agora o André Gomes partiu a mão..."

Declarações de Paulo Jorge Pereira, selecionador nacional de andebol, após o triunfo sobre a Suíça, por 33-26, em jogo da primeira mão do primeiro play-off de apuramento para o Mundial de 2023, coorganizado pela Suécia e pela Polónia.

Análise: "Melhorámos alguns detalhes na defesa, mas ainda podemos melhorar mais, porque nunca há jogos perfeitos. Houve detalhes, principalmente na transição, que a Suíça alterou e que nos surpreendeu, já que eles não marcam muitos golos em transição. Na primeira, parte houve alguns golos ditos fáceis, mas depois conseguimos corrigir. Não sendo um jogo perfeito, em termos de cumprimento de plano de jogo foi uma partida excecional. Fomos muito competentes em alguns detalhes do jogo, sobretudo na defesa a jogar 7x6. O [Nikola] Portner defendeu bastante, mas o Capdeville também esteve à altura do jogo. Uma coisa que falámos no balneário foi que tínhamos de criar uma necessidade ou motivo e todos sentiram isso, sobretudo quando assistimos a situações dramáticas como aquela que vivemos hoje em dia. O compromisso e a dedicação dos adeptos foram excecionais."

Falta de sorte: "Não temos tido muita sorte com estas situações, o Alexis [Borges] só hoje pôde sair do confinamento. Agora perdemos o André Gomes, porque partiu a mão. Durante o jogo conseguimos ajustar esta falta do André, que nos dá muito no 1x1, mas o Fábio Magalhães fez um jogo excecional e quase não se notou a falta do André Gomes. É uma pena que um atleta jovem tenha mais uma lesão, mas isto pode acontecer."

Vantagem: "Temos uma vantagem importante, mas queremos vencer o segundo jogo, Toda a gente sabe que não há tempo de gerir vantagens, temos de jogar outra vez centrados no plano de jogo. Vamos tratar de ganhar outra vez."