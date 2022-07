"Não sei se a nossa vitória é 100 por cento justa, mas foi muito importante vencer"

Declarações após o jogo Espanha-Portugal (35-36), do Grupo A do Europeu de andebol de sub-20, disputado hoje no Pavilhão Desportivo Municipal de Gondomar.

Carlos Martingo (selecionador de Portugal): "Entrámos bastante bem e é verdade que durante alguns minutos tivemos algumas perdas e falhas técnicas, que não são a imagem desta equipa, razão pela qual a Espanha esteve por cima, mas chegámos ao intervalo só com menos um golo. Entrámos muito bem na segunda parte, passámos para frente e chegámos a ter quatro golos de vantagem. Apresentámos momentos muito bons de andebol. No final, baixámos um bocadinho o nosso ritmo na defesa e a Espanha consegui chegar até nós. Não sei se a nossa vitória é 100 por cento justa, mas o que é certo é que foi muito importante vencer. Saímos com dois pontos para a fase seguinte e melhor não era fácil. O próximo objetivo é ganhar à Dinamarca, na terça-feira".

Francisco Costa (jogador de Portugal): "Sabíamos que iria ser um jogo muito difícil, contra uma excelente equipa. Entrámos bem nos primeiros cinco minutos, mas, depois, não estivemos tão bem na recuperação defensiva. Entrámos na segunda parte com outra mentalidade e no final tentamos gerir o jogo. O último golo foi acertado no time out. Era para resolver nos últimos cinco segundos: foi e marquei. Precisamos de uma vitória na terça-feira [com a Dinamarca] para passar às meias-finais e vamos à luta. O balanço até aqui - três jogos e três vitórias - não é para qualquer seleção e não queremos ficar por aqui".