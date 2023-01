"Não há nada a dizer quando temos um guarda-redes como este"

Declarações dos jogadores portugueses, proferidas no final do jogo de andebol entre as seleções de Portugal e da Hungria, no fecho do Grupo D do Mundial, que a seleção lusa venceu por 27-20, conquistando a primeira posição.

Pedro Portela

"Tendo em conta o adversário que tínhamos do outro lado, foi um jogo perfeito. Sabíamos da nossa qualidade, já os tínhamos defrontado várias vezes e preparámo-nos muito bem para anular os pontos fortes deles. Depois, com a vontade que demonstrámos, com a grande exibição do nosso guarda-redes, conseguimos vencer com uma margem grande. Também nos interessava isso para passar em primeiro, conseguimos, estamos felizes e temos de continuar este trabalho. Fomo-nos um pouco abaixo após a derrota com a Islândia, porque acreditávamos que podíamos ter vencido, com a Coreia do Sul tivemos alguma dificuldade, mas demos um passo decisivo no final e ganhámos, e hoje provámos que temos grande qualidade. Somos uma grande seleção e os adversários vão ter muito trabalho para nos derrotarem. Temos de ir jogo a jogo. Vamos com o mesmo espírito, porque os três jogos vão ser difíceis. Já jogámos na preparação com o Brasil, é uma equipa complicada; Cabo Verde também tem vindo a fazer bons resultados, ficou em segundo na CAN. Mas temos de fazer o nosso trabalho, pensar muito em nós e não nos outros, acreditando no nosso valor. É isso que vamos querer mostrar em campo."

António Areia

"É de realçar a nossa entrada em jogo. Estávamos bastante coesos e unidos como equipa e com o nosso espírito de equipa quase inquebrável, muito certinhos naquilo que tínhamos de fazer, nas tarefas que tínhamos para este jogo, fomos bastante eficazes e tivemos um guarda-redes [Miguel Espinha] a um nível altíssimo. Foi importante ter a maturidade de manter esta vantagem durante este jogo para manter a vantagem e conseguir passar em primeiro. Agora na main round é pensar jogo a jogo, como na fase de grupos, e depois logo se vê. O importante é sempre o próximo jogo."

Leonel Fernandes

"Este jogo foi mais compatível com o nosso. Entrámos bem, conseguimos resolver bem os problemas e criar-lhes problemas, mas correu melhor do que esperávamos, correu melhor do que estávamos à espera e agora vamos descansar e pensar no próximo jogo."

Leia também Internacional Lesão de Ospina poderá ditar reencontro entre Ronaldo e ex-Real Madrid De acordo com o jornal Marca, o Al Nassr está em negociações com o PSG pelo guarda-redes Keylor Navas, que seria um substituto imediato para David Ospina, a contas com uma lesão grave.

Rui Silva

"Foi um grande jogo da nossa parte. Entrámos desde o início com uma mentalidade e uma forma de estar muito boa, a defender muito bem que é onde se ganham os jogos e o Miguel Espinha ajudou, pois fez um jogo incrível. Agora é manter esta forma de estar e esta atitude. Queremos sempre mais um bocado daquilo que já fizemos e vamos à luta com esse objetivo, sabendo que cada jogo é um jogo e só podemos jogar um jogo de cada vez."

Miguel Martins

"Foi o jogo de que precisávamos fazer para ganhar à Hungria. Foi um jogo perfeito, acho que não há nada a dizer quando temos um guarda-redes como este [Miguel Espinha], num dia inspiradíssimo. Defendia de todos os lados, quase que podíamos deixar de defender que ele apanhava as bolas todas. Nós falhámos alguns remates no ataque que não é costume, mas ele compensou atrás. Hoje conseguimos ganhar por sete golos de diferença e isto é que é ser português, viver sempre no limite e poder ganhar no final."