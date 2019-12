"Não há aqui paninhos quentes para ninguém", diz o treinador do Benfica

Carlos Resende considera que o Benfica está "cada vez mais pressionado" no campeonato de andebol.

"Vamos ver o que erramos e apontar soluções para os erros, não há aqui paninhos quentes para ninguém, cada um tem as suas responsabilidades", admitia Carlos Resende logo após o final do jogo com o Sporting, sábado, no Pavilhão João Rocha, em que o Benfica somou a quarta derrota no Campeonato Placard, a segunda consecutiva, depois de também ter perdido com o ABC, em Braga.

"Não é fácil quando se perde, seja com quem for. Não jogámos bem com o ABC e agora demos uma resposta melhor, mas a equipa está cada vez mais pressionada e, se calhar, a pressão notou-se na finalização", disse o treinador dos encarnados.

"A arbitragem tem de acompanhar o esforço dos três grandes"

De resto, Carlos Resende deitou um olhar geral à modalidade. "Nunca antes o andebol português, nomeadamente as três equipas grandes, investiu tanto. A refletir isso está a excelente campanha do FC Porto na Liga dos Campeões, e não é por acaso que só volvidos 30 anos uma equipa portuguesa voltou a ganhar ao Kiel e a equipas francesas. Este ano, o FC Porto tem feito excelentes resultados, o Sporting acabou de se apurar para o play-off, nós estamos na Taça EHF e não podemos esquecer o trabalho do Madeira SAD na Challenge. E recentemente, algo que não acontecia desde que deixei de jogar, deu-se o apuramento da Seleção Nacional", refletiu Resende, fazendo, no entanto, uma chamada de atenção:

"A arbitragem tem de acompanhar o esforço dos três grandes. Não falo em proteção, mas muitas vezes, porque têm mais uns quilos ou mais uns centímetros, há jogadores que são penalizados devido a isso. Em determinadas situações, em que não estão a jogar à margem da lei, são penalizados e isso não é justo, mas longe de mim falar em sermos beneficiados." O técnico insistiu que "estes resultados não seriam possíveis sem esse investimento", disse que "a Federação tem de ter essa consciência" e lembrou também que "Portugal pode ter os melhores treinadores do mundo, mas quem joga são os jogadores".

Esta quarta-feira há mais campeonato, com a disputa da 17.ª jornada, sendo que o Benfica recebe o Avanca. O Sporting joga em Braga e o campeão, o FC Porto, recebe o Belenenses.