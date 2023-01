"Não estivemos no nosso melhor no ataque, mas o problema foi a defesa"

Declarações de Leonel Fernandes após o Portugal-Coreia do Sul (32-24), jogo da segunda jornada do Grupo D do Mundial de andebol

Sobre o jogo: "Começámos bem contra uma equipa com grande intensidade e um estilo de jogo ao qual não estamos habituados. Na defesa, não conseguimos fechar bem o meio, eles estavam a conseguir ganhar sempre vantagem, tanto para encontrar o pivô, como no um contra um. No ataque, a defesa mais agressiva deles causou-nos dificuldades. Precisamente porque é um estilo diferente. É por isso que o Mundial é um desafio, porque encontramos outros estilos de andebol, o que também é interessante."

Melhoria: "Acho que em alguns momentos não estivemos no nosso melhor no ataque, mas o principal problema foi a defesa. O jogo manteve-se sempre equilibrado na segunda parte, mas, no fim, felizmente, conseguimos resolver. Começámos a ficar mais coesos na defesa e conquistámos uma boa vantagem de golos."

Próximo jogo: "Agora, a Hungria vai ser um jogo completamente diferente, com um estilo muito distinto. Sentimos que somos mais compatíveis com esse estilo de jogo e esperamos vencer".