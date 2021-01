Declarações de Paulo Jorge Pereira após a boa entrada da seleção portuguesa de andebol no Mundial.

Portugal entrou da melhor forma no Mundial de andebol, que se disputa no Egito, com um triunfo frente à Islândia. Paulo Jorge Pereira fez um primeiro comentário à partida com grande pragmatismo. "Foi um jogo difícil, nós sabíamos que ia ser difícil, no entanto também sabíamos que podíamos vencer. Alguns detalhes que fomos resolvendo, sobretudo do segundo para o terceiro jogo, é que definiram esta vitória", disse o técnico.

"Sem os guerreiros que tivemos, não conseguimos fazer nada, qualquer plano de jogo é para esquecer se esta gente não se entregasse como entregou. E agora, não como treinador, mas como português, quero dizer, "obrigadíssimo malta" e há que continuar porque isto ainda está a começar", realçou.

A verdade é que começou bem e o selecionador nacional acredita que "se continuarmos com o registo desta quinta-feira podemos vencer qualquer equipa". "Não podemos é ter a quebra que tivemos no Europeu e isso foi uma aprendizagem. Hoje senti que temos um grupo excecional", prosseguiu, assegurando que "o grupo nunca teve dúvidas que podia ganhar", mesmo depois da derrota por nove na Islândia, no apuramento para o Europeu.

"Vamos conseguir seduzir as pessoas jogando andebol", afirmou. Sobre o que mudou na segunda parte, Paulo Jorge Pereira disse que "são detalhes de jogo que às vezes correm bem e o outras não", finalizando com uma palavra sobre o regresso de Gilberto Duarte: "É mais um atleta que quer ajudar e a vontade dele é enorme e também foi uma peça chave na defesa".