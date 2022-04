"Na Europa não há resultados suficientes. Vamos sofrer"

Chema Rodríguez, treinador do Benfica

Redação com Lusa

Declarações de Chema Rodríguez, treinador, e Lazar Kukic, jogador do Benfica, após o triunfo por 36-29 sobre o Gorenje, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europeia de andebol, no Pavilhão n.º2 do Estádio da Luz.

Chema Rodríguez, treinador

"Na primeira parte, iniciámos um pouco frios. Jogámos um jogo muito difícil no sábado e vínhamos um pouco cansados, também mentalmente, por não termos conseguido o resultado que queríamos nesse jogo. Também tivemos algumas baixas na equipa e entrámos um pouco desconcentrados.

Contra uma equipa como o Gorenje, se não estás concentrado e a 100%, é complicado. Falámos no descanso e, na segunda parte, conseguimos minimizar os erros, estivemos mais ativos e focados no jogo e conquistámos um bom resultado. A mudança foi mais na atitude.

O resultado nunca é suficiente. Na Europa, não há resultados suficientes. Decide-se sempre na segunda partida. O Gorenje, em casa, é uma equipa fortíssima e, tendo o pavilhão cheio, é duro. Como vimos na eliminatória anterior, uma equipa tão forte como o Nimes perdeu lá por sete de diferença. Vamos sofrer, vai ser muito complicado e temos de estar muito concentrados para passar esta eliminatória."

Lazar Kukic, jogador

"Na segunda parte, conseguimos entrar com mais frequência do que na primeira e houve mais energia e mais luta de cada um. Creio que conseguimos um bom resultado, mas ainda não acabou, falta um segundo jogo na Eslovénia.

Nada está acabado. O segundo jogo vai ser muito difícil. [O Gorenje] Tem um pavilhão muito duro para jogar, estará muita gente e temos de estar mais concentrados do que hoje. Temos de jogar a 100% para nos qualificarmos."