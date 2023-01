Mundial'2023: Alemanha e Dinamarca entre os sete apurados

No Grupo E, em Katowice, na Polónia, a Alemanha venceu a Sérvia, do benfiquista Petar Djordjic

Alemanha, Catar, Noruega, Países Baixos, Egito, Croácia e Dinamarca - bicampeã em título - asseguraram este domingo a passagem à fase principal do Mundial de andebol, a decorrer na Suécia e na Polónia, ao somar a segunda vitória na prova.

No Grupo E, em Katowice, na Polónia, a Alemanha venceu a Sérvia, do benfiquista Petar Djordjic, pela margem mínima de um golo (34-33), num jogo equilibrado até ao final, e assegurou a presença na main round (fase principal).

O Catar venceu por 27-24 a Argélia, impondo aos africanos a segunda derrota, e somou os primeiros dois pontos no grupo, após ter perdido na jornada inaugural com a seleção germânica (31-27), em que segue em igualdade com a Sérvia.

No Grupo F, na Tauron Arena, em Cracóvia, a seleção dos Países Baixos, que cumpre a sua segunda presença na prova, venceu por uns expressivos 34-24 a Macedónia do Norte, do guarda-redes portista Nicola Mitrevski, e com a segunda vitória confirmou também a presença na fase principal.

No outro encontro do grupo, a Noruega, apontada como uma das candidatas às medalhas, impôs o seu favoritismo frente à Argentina, por 29-18, do guarda-redes do Sporting Leonel Maciel, apesar do equilíbrio registado até ao intervalo (16-12), e também assegurou a passagem à próxima fase.

Noruega e Países Baixos, que se defrontam na última jornada da fase de grupos, lideram com quatro pontos, seguidos da Argentina e Macedónia do Norte, ainda sem pontuar, que irão decidir entre si na terça-feira qual seguirá para a main round.

No dérbi africano do Grupo G, no Husqvarna Garden, em Jonkoping, o Egito confirmou o seu favoritismo com um triunfo por 29-19 frente a Marrocos, que sofreu a segunda derrota, e assegurou a presença na fase seguinte.

No outro encontro do grupo, a Croácia venceu os Estados Unidos por 39-21, conquistando a primeira vitória, após o desaire na estreia com o Egito (31-22), e segue na segunda posição, com os mesmos dois pontos da seleção norte-americana.

No Grupo H, na Malmo Arena, a bicampeã mundial Dinamarca somou a segunda tranquila vitória frente ao Bahrain, por 36-21, depois de na estreia ter derrotado a estreante Bélgica, por 43-28, e também já está na fase seguinte.

No outro encontro do grupo, a Bélgica fez história ao conquistar a primeira vitória de sempre num Mundial ao derrotar a Tunísia, por 31-29, num resultado que surpreende, dado que o país africano era apontado como favorito.

Na derradeira jornada, a Tunísia defronta a Dinamarca e a Bélgica o Barém com dois lugares ainda em aberto para decidir quais seleções acompanham os bicampeões mundiais para a fase principal.