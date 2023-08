Mundial sub-19: Portugal perde e termina em sexto lugar

Numa partida disputada em Varazdin, a seleção das "quinas" não foi capaz de contrariar o favoritismo germânico e ao intervalo já estava atrás por cinco golos (17-12)

A seleção portuguesa masculina sub-19 de andebol perdeu este domingo com a congénere da Alemanha por 31-27, na partida de atribuição do quinto e sexto lugares do Mundial da categoria, na Croácia.

Numa partida disputada em Varazdin, a seleção das "quinas" não foi capaz de contrariar o favoritismo germânico e ao intervalo já estava atrás por cinco golos (17-12).

Leia também Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo incrédulo por não ser considerado o homem do jogo Cristiano Ronaldo, que este sábado bisou diante do Al Hilal, não escondeu o espanto por não ter sido considerado o homem do jogo. MVP acabou por ser Sergej Milinkovic-Savic, médio da equipa de Jorge Jesus.

A diferença do encontro fez-se na eficácia, com 52 remates dos alemães contra 50 dos lusos, com Eduardo Leite (89% de eficácia) a assumir oito dos disparos certeiros.

Gonçalo Morgado defendeu perto de um terço dos remates que enfrentou, mas não chegou para Portugal levar a Alemanha de vencida, acabando o torneio no sexto lugar, depois do quarto lugar de 2019 e o sétimo na estreia, em 2017.

Leia também Vídeos Talisca, uma bandeira e uma enorme confusão com jogador do Al Hilal Talisca, jogador do Al Nassr que em Portugal representou o Benfica, entrou em campo - na hora de celebrar a conquista da Liga dos Campeões árabe - com uma enorme bandeira do clube e teve um "encontro" pouco pacífico com um adversário do Al Hilal

Pelo caminho, venceram Ruanda e Argélia, perdendo com a Croácia, e depois triunfaram ante Hungria e Eslovénia, marcando encontro com as Ilhas Faroé, que bateram, depois do desaire com a Dinamarca nos "quartos".

Espanha e Dinamarca, o "carrasco" de Portugal, disputam este domingo o título mundial sub-19, enquanto o ainda campeão em título, o Egito, defronta a anfitriã Croácia pelo terceiro lugar.