Mundial de sub-19: Portugal perde com Dinamarca e falha meias-finais

Redação com Lusa

Jovem seleção portuguesa de andebol perdeu por dez golos de diferença.

A seleção portuguesa de andebol de sub-19 perdeu por 35-25 com a Dinamarca, em Varazdin, na Croácia, num encontro em que esteve sempre em desvantagem, e foi afastada das meias-finais do Campeonato do Mundo.

Depois de duas grandes recuperações nos dois últimos jogos, frente à Hungria (31-29) e à Eslovénia (28-26), que validaram a passagem aos quartos de final, Portugal foi impotente para contrariar o favoritismo da Dinamarca, que, ao intervalo, vencia já por 20-14.

A Dinamarca, campeã em 2013, 2011 e 2007, e que segue invicta na prova, tal como a semifinalista Espanha, cedo construiu uma vantagem tranquila de quatro golos, aos 7-3, ao fim de pouco mais de sete minutos, que geriu e aumentou para cinco aos 10-5.

Portugal ainda reduziu para três golos, aos 11-8, e, depois de falhar um ataque para ficar a dois, sofreu um parcial de 4-1, que fez disparar a vantagem dinamarquesa para seis à maior, pela primeira vez na partida, aos 15-9.

Três golos de Filipe Monteiro e dois do capitão António Machado, que se traduziram nos 18-14, mantiveram a equipa lusa na luta pelo resultado, mas a seleção dinamarquesa fechou a primeira parte com dois golos e recolheu aos balneários a vencer por 20-14.

A seleção portuguesa, a somar erros, disfarçados por algumas ações pontuais individuais, foi incapaz de travar o aumento da vantagem da Dinamarca no início da segunda parte, que abriu para sete golos aos 22-15.

Naquele que foi o seu melhor período de jogo, em que adotou uma defesa mista subida e mais agressiva, que colocou problemas à Dinamarca, Portugal concretizou um parcial de 5-1 e aproximou-se no marcador, ficando a três golos, aos 23-20.

Portugal falhou várias oportunidades para diminuir a diferença e disso tirou partido a Dinamarca para, com um parcial de 6-0, transformar um 28-24 num confortável 34-24, aumentando a diferença para 10 golos pela primeira vez no jogo e que se manteve até ao final (35-25).

Filipe Monteiro, com nove golos, e Tiago Sousa, com cinco, foram os jogadores em evidência nas ações de concretização da equipa portuguesa, tendo Frederick Petersen, também com nove, sido o melhor marcador dos dinamarqueses.

Portugal vai defrontar na sexta-feira as Ilhas Faroé para os jogos entre os 5.º e 8.º lugares, ficando por isso impedido de lutar pelas medalhas e repetir o quarto lugar da última edição, e a Dinamarca vai disputar com o campeão Egito a presença na final.