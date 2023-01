Mundial de andebol: dia de favoritos, estreias a vencer e o primeiro empate

Favoritos confirmam e EUA e Países Baixos conquistam 1.ª vitória de sempre

A primeira jornada do Mundial de andebol ficou concluída esta sexta-feira com as seleções favoritas a confirmarem as credenciais, o primeiro empate e as primeiras vitórias de sempre em fases finais de Estados Unidos e Países Baixos.

Na abertura do Grupo E, na Spodek Arena, em Katowice, na Polónia, a Alemanha venceu o Qatar, por 31-27, num encontro equilibrado, em que o central Júri Knorr, com oito golos, ajudou a seleção germânica a confirmar o favoritismo.

A Sérvia, do lateral do Benfica Petar Djordjic, em destaque na concretização, com oito golos, que lhe valeu a distinção de "melhor em jogo", venceu por 36-27 a Argélia e juntou-se à Alemanha no topo da tabela classificativa do Grupo E.

Em Cracóvia, na Polónia, na Tauron Arena, o Grupo F arrancou com a seleção dos Países Baixos a vencer por 29-19 a Argentina, do guarda-redes do Sporting Leonel Maciel, e a conquistar o seu primeiro triunfo de sempre numa fase final de um Mundial.

Os neerlandeses, que têm a melhor geração de jogadores dos últimos anos, cumprem no Mundial de 2023 a sua segunda participação (a primeira foi em 1961), após terem recebido um "wild card" (convite) da Federação Internacional de Andebol (IHF).

A Noruega, apontada como uma das seleções candidatas às medalhas, venceu por uns desequilibrados 39-27 a Macedónia do Norte, capitaneada pelo guarda-redes do FC Porto Nicola Mitrevski, que se "afundou" nos minutos finais do encontro.

A formação nórdica termina a primeira ronda do Grupo F na primeira posição, com os mesmos dois pontos dos Países Baixos, enquanto Argentina e Macedónia do Norte procuram ainda pontuar.

No Husqvarna Garden, na cidade sueca de Jonkoping, os EUA festejaram também a primeira vitória de sempre na sua sétima presença numa fase final de um Mundial, ao vencer a seleção de Marrocos, por 28-27, com um golo de Aboubakar nos segundos finais.

O triunfo histórico da seleção norte-americana acabou por constituir um dos resultados menos esperados da primeira ronda da prova, embora o equilíbrio, como atesta a igualdade a 12-12 ao intervalo, tenha sido uma constante do jogo.

O Egito, anfitrião do Mundial de 2021, que terminou na sétima posição, venceu por 31-22 a Croácia, numa partida em que a seleção africana controlou desde o inicio e mostrou argumentos para ir longe na prova.

Estados Unidos e Egito lideram o Grupo G, com dois pontos, enquanto Marrocos e Croácia continuam a zero.

O Grupo H, a decorrer na Malmo Arena, na Suécia, arrancou com o encontro entre as seleções do Bahrain e da Tunísia, que terminou com um empate a 27-27 e que se traduziu na primeira igualdade da competição.

A bicampeã mundial Dinamarca venceu a estreante seleção da Bélgica, por uns esclarecedores 43-28, e isolou-se na liderança do Grupo H, numa partida em que impôs o seu favoritismo sem grande oposição.