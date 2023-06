Mundial de andebol de sub-21: Portugal cai nos "quartos" com a Islândia

Redação com Lusa

Seleção portuguesa chegou a ter três golos de vantagem, mas acabou derrotada.

Portugal foi afastado da luta pelas medalhas no Mundial de andebol de sub-21, ao perder por 32-28 com a Islândia nos quartos de final, numa partida que chegou a liderar por três golos até aos 18-15.

Em Berlim, num encontro em que o guarda-redes Diogo Rêma esteve em destaque na primeira parte, com uma eficácia a rondar os 50 por cento, Portugal chegou à vantagem de dois golos, aos 5-3, com três remates certeiros de Pedro Oliveira e dois de Ricardo Brandão.

A Islândia tirou partido de uma dupla exclusão na seleção portuguesa para empatar aos 5-5 e 6-6, mas Vasco Costa e João Gomes, e uma defesa de Diogo Rêma, voltaram a colocar a vantagem em dois golos aos 8-6.

Portugal, bem defensivamente e eficaz no ataque, manteve a seleção islandesa à distância média de dois golos até que, com um parcial de 3-0, passou para a frente por três, aos 13-10, pela primeira vez no encontro.

O intervalo chegou com Portugal a vencer por dois golos (14-12) e a mostrar superioridade frente à atlética seleção islandesa, que entrou melhor na segunda parte, aproveitando os erros e os espaços concedidos pelo conjunto de Carlos Martingo.

A Islândia anulou a desvantagem e empatou aos 18-18, tirando partido do desacerto ofensivo da seleção lusa, com quatro ataques falhados, pese embora a boa prestação de Diogo Rêma na baliza.

A seleção islandesa passou para a frente aos 19-18, com um parcial de 3-0, e apesar do esforço de Portugal em se manter em jogo, não deixando o adversário "fugir" no marcador, algum cansaço acumulado pelos seus jogadores pesou nos minutos finais.

Praticamente sem mexer na primeira linha, Portugal manteve-se "colado" no marcador até aos 28-27, altura em que uma mão cheia de erros possibilitou à Islândia abrir para uma confortável margem e fechar aos 32-28.

O "bombardeiro" Thorsteinn Gunarsson, com 11 golos, foi o principal obstáculo do guarda-redes Diogo Rêma, enquanto na seleção portuguesa, André Sousa, com seis, e o quarteto Pedro Oliveira, Vasco Costa, João Gomes e Ricardo Brandão, todos com cinco, foram os mais eficazes na finalização.

A Islândia avança para as meias-finais do Mundial, enquanto Portugal irá disputar os jogos para atribuição da classificação do quinto ao oitavo lugares, tendo como adversário a seleção que perder o jogo entre Hungria e Croácia.