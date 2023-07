Mudanças no FC Porto: Jack Thurin sai, David Fernández entra 

FC Porto perdeu o lateral-direito sueco para o Aalborg, da Dinamarca, mas já colmatou a baixa com mais um atleta oriundo do Ademar. Tetracampeões nacionais voltam a contratar em Espanha e concretamente no Ademar Leon, emblema de onde já haviam garantido o ponta-direita Antonio Martinez, segundo melhor marcador da Asobal.

Jack Thurin, um dos melhores reforços da equipa de andebol do FC Porto em 2022/23, está de saída do clube, tendo os dinamarqueses do Aalborg pago a cláusula de rescisão do lateral-direito sueco. Para ocupar a vaga do nórdico, os dragões já trataram de vida e foram a Espanha contratar David Fernández, um canhoto de 27 anos e 1,96 metros.

O JOGO contactou tanto Dani Gordo, técnico dos leoneses, como com Manolo Cadenas, figura carismática do clube, mas, simpaticamente, ambos se escusaram a falar. Porém, a notícia foi dada à estampa pelo jornal La Nueva Cronica, com o título de "El Oporto se lleva a David Fernández", ou seja, "O FC Porto leva David Fernández". De resto, escreve o diário que os azuis e brancos deixam o Ademar sem o lateral-direito titular, o que não está a ser muito bem recebido pelos ademaristas, uma vez que o emblema espanhol fica apenas com um atleta para aquela posição.

"O FC Porto, que havia contratado há poucos meses o extremo Antonio Martinez, volta a pescar em terras leonesas ao contratar David Fernández, depois de chegar a um acordo por um montante próximo da sua cláusula de rescisão e que deverá deixar cerca de 50 mil euros nos cofres leoneses", é outra das passagens que se pode ler na notícia que dá conta desta transferência.

Fernández, internacional A espanhol, natural de Valladolid, que em 2020/21 e 2021/22 esteve no Wisla Plock, da Polónia, regressou na pretérita temporada ao Ademar na condição de emprestado e fez "uma temporada em crescendo", lê-se no mesmo artigo, tendo sido o 17.º melhor marcador da Liga Asobal, e o terceiro da equipa, com 123 golos em 29 encontros.

Joaquim Nazaré, de 21 anos, que fez toda a formação no Benfica, passou por V. Setúbal, Boa Hora e Ciudad Encantada, isto nas duas últimas campanhas - tendo já assinado pelo Skjern, da Dinamarca, para 2023/24 - foi o máximo goleador (192), tendo o segundo sido o também reforço dos dragões, Antonio Martinez, com 189.

Sueco vai para o Aalborg

Natural de Skovde, o internacional sueco de 24 anos Jack Thurin foi, de todos os reforços do FC Porto para 2022/23, aquele que melhores exibições fez. Exímio marcador de livres de sete metros, também com excelente remate de meia-distância e capacidade para jogar com a segunda linha, tanto para os pivôs como para os pontas, irá representar o dinamarquês Aalborg. Com 1,99 metros e 103 quilos, o nórdico foi o quinto melhor marcador do Campeonato Placard Andebol 1, com 144 golos em 26 jogos, média de 5,5 por jogo, sendo o melhor dos dragões.