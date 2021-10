Momir Ilic, treinador do Veszprén: ""Tenho um grande respeito pelo FC Porto"

Declarações do treinador Momir Ilic após o jogo FC Porto - Veszprén (23-30), da quarta jornada da Liga dos Campeões, disputado no Dragão Arena, no Porto:

Sobre o jogo: "Parabéns à minha equipa, porque fez uma boa exibição. A chave da nossa vitória foi a equipa no seu todo e estou muito satisfeito por isso."

A exibição: "Tenho um grande respeito pelo FC Porto. Fizemos uma grande primeira parte. Alguns períodos do segundo tempo, cerca de dez minutos, foram menos bons, mas apesar disso, estou bastante satisfeito com o desempenho dos meus jogadores esta noite".