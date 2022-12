Miguel Laranjeiro sobre Supertaça Ibérica: "Para o próximo ano será em Portugal"

Miguel Laranjeiro considera Supertaça Ibérica de andebol feito histórico

O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Miguel Laranjeiro, considerou que no último fim de semana se fez história com a realização da Supertaça Ibérica, que teve o Barcelona como primeiro vencedor.

"Quando conseguimos unir esforços e trabalhar com determinação é possível construir um caminho positivo e de sucesso. Foi o caso desta primeira edição da Supertaça Ibérica [entre os campeões e vencedores das Taças de Portugal e Espanha]", referiu.

O bicampeão europeu em título Barcelona, do pivô internacional português Luís Frade, conquistou a primeira edição da Supertaça Ibérica, ao vencer na final o FC Porto, por 32-24, na final do torneio quadrangular que decorreu em Málaga.

O campeão espanhol Barcelona apurou-se para a final ao vencer nos minutos finais por 37-34 o Sporting (detentor da Taça de Portugal), enquanto o campeão nacional FC Porto, com alguma facilidade, impôs-se por 46-30 ao Granollers, finalista vencido da Taça do Rei.

Na atribuição do terceiro e quarto lugares, o Sporting falhou a terceira posição do pódio ao perder com o Granolleres no desempate por livres de sete metros (4-2), após empate a 36-36, deixando fugir, na segunda parte, uma vantagem que chegou aos oito golos.

"Era um objetivo nosso para este mandato e que vê aqui a sua primeira edição concretizada. Sempre considerei que os dois países vizinhos, e com grande tradição no andebol, deviam cooperar também ao nível de uma supertaça ibérica, através da participação das suas mais competitivas equipas", afirmou.

Miguel Laranjeiro salientou ainda "o empenho e compromisso das equipas portuguesas do FC Porto e do Sporting que participaram nesta edição".

"Para o próximo ano será em Portugal e faremos tudo para que seja uma edição de sucesso para o andebol ibérico e para continuar a fazer história", acrescentou Miguel Laranjeiro.