Miguel Laranjeiro, presidente da Federação: "Heróis do mar, da terra, do pavilhão. Heróis de tudo"

Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Andebol, falou depois de Portugal bater a França e apurar-se para os Jogos Olímpicos, que este ano decorrem em Tóquio

Orgulho: "Sinto um orgulho enorme nesta seleção, neste grupo, nestes jogadores. Eles foram Heróis do Mar, Heróis da terra, Heróis do pavilhão, Heróis de tudo. Ultrapassaram grandes dificuldades, algumas de caráter muito emotivo, como todos sabem, e outras de outra natureza. Mas com seriedade, trabalho e ambição estas coisas conseguem-se. "

Por Quintana: "Este apuramento tem muito do nosso Alfredo Quintana, ele esteve sempre connosco e é pelo nosso Quintana que vamos a Tóquio. Este é um momento importante e histórico para o andebol português, mas também para todo o nosso desporto em geral."

Entidades: "Era bom que as entidades públicas vissem bem isto, que olhem para o desporto de outra maneira. Sobre o jogo de ontem não quero falar muito, toda a gente viu o que se passou, toda a gente foi unânime no reconhecimento do que se passou... O que temos é de estar sempre presentes em fases finais de Europeus, Mundiais e nos Jogos Olímpicos."

Respeito: "Podemos, com este trabalho que estamos a fazer, estar a criar uma mudança. Demo-nos ao respeito e os outros têm de passar a olhar para nós como uma seleção de qualidade, de seriedade, de caráter. Tivemos que ultrapassar a injustiça de ontem e hoje fazer justiça. Os jogadores superaram-se, foi evidente e houve alguém lá em cima a olhar por nós e a ajudar a que se fizesse justiça e fossemos a Tóquio"