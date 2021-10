Miguel Laranjeiro: "Organização do Euro 2028 de andebol será momento de afirmação"

Paulo Jorge Pereira, selecionador nacional de andebol, com Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Andebol de Portugal

Redação com Lusa

Presidente da Federação Portuguesa de Andebol espera que 2008 traga a "maior festa da modalidade"

O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Miguel Laranjeiro, afirmou hoje que a organização conjunta do Europeu 2028, com a Espanha e a Suíça, "será um momento de grande afirmação do andebol nacional".

Miguel Laranjeiro considerou, em declarações aos canais da FAP, que o Europeu2028 "colocará Portugal, mais uma vez, na organização do maior evento europeu", pelo que é com "um sentimento de grande satisfação e orgulho" que está envolvido na sua preparação com a Espanha e a Suíça.

O dirigente está convicto de que "esta competição irá contribuir decisivamente, nos próximos anos, para um aumento da prestação desportiva e organizativa" da FAP e convidou "toda a comunidade do andebol" a participar em 2028 "na maior festa da modalidade".

A proposta ibérica para organizar o Europeu2028 foi alargada à Suíça, que desistiu da sua candidatura a solo, e o projeto, que é o único submetido à eleição definitiva no congresso em 20 de novembro, em Viena, mereceu já a aprovação por unanimidade do comité executivo da EHF.

O projeto conjunto de Portugal, Espanha e, agora, Suíça será o único que comparecerá à eleição, na capital austríaca, uma vez que a outra candidatura defendida conjuntamente pela Dinamarca, Suécia e Noruega foi retirada, conforme confirmou o organismo.

"Os três países encaram a candidatura conjunta como uma opção para sublinhar a sua vontade de fazer do Europeu de 2028 um evento de destaque, apresentando o icónico Estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, como um possível local para o último fim de semana da prova", refere em comunicado a EHF.

O comité executivo da EHF aprovou por unanimidade a nova candidatura conjunta, que inclui também o Palau San Jordi, em Barcelona, o estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, e o Palexpo, em Genebra, como cenários possíveis para o último fim de semana da competição.

A mudança alterou a situação geral das propostas para os campeonatos da Europa de andebol em 2026 e 2028, já que Portugal e Espanha tinham concorrido com uma candidatura conjunto para o torneio masculino de 2028 e a Suíça estava a concorrer para os de 2026 e 2028.

O congresso extraordinário da EHF em 20 de novembro, em Viena, terá em cima da mesa apenas uma candidatura para cada uma das quatro nomeações continentais que deverá atribuir:

Europeu2026 masculino (de 15 de janeiro a 01 de fevereiro): Dinamarca-Suécia-Noruega.

Europeu2026 feminino (de 03 a 20 de dezembro): Rússia.

Europeu2028 masculino (de 13 a 30 de janeiro): Espanha-Portugal-Suíça.

Europeu2028 feminino (de 30 de novembro a 17 de dezembro): Noruega-Dinamarca-Suécia.