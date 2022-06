Mercado no andebol: passou pelo FC Porto, jogava em Espanha e reforça o Benfica

Leandro Semedo estará de regresso a Portugal. Nas águias trabalhará com Chema, que vai ficar.

Leandro Semedo, lateral esquerdo cabo-verdiano de 27 anos, é reforço do Benfica para a próxima temporada. Com 1,94 metros, o natural da Praia esteve nas três últimas épocas na Liga Asobal, primeiro no Helvetia Anaitusuna, para onde se transferiu a meio de 2019/20, deixando o FC Porto - a porta de entrada em Portugal, em 2013/14 - , fazendo as duas últimas épocas no Ademar Leon.

"Estou muito agradecido pela oportunidade e a honra de poder ter vestido as cores de um clube com tradição como o Ademar", escreveu Leandro, há quatro dias, no Instagram.

O passo que se segue é então o Benfica, pelo qual assinou contrato, ainda que não se saiba a duração do mesmo.

Chema fica em 2022/23

Chema Rodriguez, o treinador que esta temporada levou o Benfica à conquista da Liga Europeia, vai cumprir o contrato até ao final, ou seja, mantendo-se para 2022/23. A Seleção da Hungria, onde desempenhava as funções de adjunto, promoveu o espanhol a principal, mas queria o técnico a tempo inteiro, tendo os encarnados conseguido um entendimento e Chema vai mesmo ficar no clube.