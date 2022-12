Manuel Gaspar deixa o Sporting: "O clube foi sensível ao apelo do atleta"

Guarda-redes de 24 anos muda-se para o campeonato francês ao fim de nove épocas nos leões.

Manuel Gaspar vai reforçar o Nantes, anunciou o Sporting este domingo. O guarda-redes internacional português, que está há nove anos nos leões, vai jogar no terceiro classificado da Liga francesa e um dos principais clubes da Liga dos Campeões, onde encontrará os companheiros de seleção Alexandre Cavalcanti e Pedro Portela.

O emblema leonino informou que recusou uma primeira proposta, mas, depois, foi "sensível ao apelo do atleta" e aceitou a saída.

Com a saída de Gaspar, de 24 anos, a baliza do Sporting fica entregue ao argentino Leonel Maciel, que chegou esta época do Barcelona, sendo agora o suplente o jovem Tiago Alves, de 20 anos.

Leia o comunicado na íntegra:

"O Sporting Clube de Portugal informa que chegou a acordo com o HBC Nantes para a transferência do andebolista Manuel Gaspar com efeitos imediatos.

Mais informa o Sporting CP que, depois de rejeitada uma primeira oferta, o Clube foi sensível ao apelo do atleta - que adotou, durante todo o processo, uma postura digna e correta - em jogar numa das ligas mais competitivas do Mundo.

Ao Manuel Gaspar, o Sporting CP agradece todo o profissionalismo e compromisso ao longo dos oito anos que representou o Clube, desejando as maiores felicidades pessoais e profissionais."