Manuel Gaspar chamado por Paulo Jorge Pereira

Gustavo Capdeville foi o guarda-redes preterido, isto no primeiro dia de trabalhos da Seleção que está a preparar jogos com Israel e Lituânia. Rui Silva diz que é preciso "manter o foco"

Manuel Gaspar, do Sporting, jogador de 21 anos e 1,93 metros, foi este domingo chamado por Paulo Jorge Pereira ao estágio da seleção A, em Matosinhos, onde a equipa se prepara para os dois primeiros jogos do apuramento para o Europeu de 2022 - que vai jogar-se na Hungria e Eslováquia -, quarta-feira, em casa, com Israel, e domingo, em Vílnius, com a Lituânia.

Gustavo Capdeville, do Benfica, foi o atleta que deixou os trabalhos da equipa das Quinas.

De resto, o dia decorreu com normalidade e Rui Silva, em declarações ao site da Federação de Andebol de Portugal, deu conta do estado de espírito.

"Só o facto de representarmos o nosso país já é uma motivação extra. Sabemos que os adversários são, teoricamente, mais acessíveis mas o que está em jogo é uma qualificação para o Europeu e, nada do que fizemos anteriormente vale neste momento, por isso, temos que entrar da mesma forma que entrámos nos últimos jogos, para garantirmos o desejado apuramento para o Europeu, avisou.

"Sinto o grupo super motivado para fazer mais do que fez até agora, com ambição, mas também com a noção de que sem trabalho e foco as coisas se tornam mais difíceis. Sabemos o que temos que fazer, onde queremos chegar e, agora, temos que trabalhar para isso. Temos a noção do quão importante é o presente e, desta forma, queremos garantir quatro pontos para a luta para entrar no Europeu", disse ainda o central do FC Porto.