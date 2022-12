Magnus Andersson, treinador do FC Porto: "Estou um pouco desapontado"

Reação à derrota na final da Supertaça Ibérica em andebol, frente ao Barcelona.

O FC Porto foi este domingo derrotado (32-24) pelo Barcelona na final da primeira edição da Supertaça Ibérica, que decorreu em Málaga, Espanha. O treinador Magnus Andersson não escondeu alguma desilusão com a exibição.

"Estou um pouco desapontado pela forma como perdemos Nos primeiros dez minutos houve um andebol louco, com ambas as equipas cometeram muitos erros e com bastantes defesas dos dois guarda-redes. Tentámos o 7x6, mas cometemos quatro ou cinco erros no contra-ataque e depois fomos abaixo", afirmou.

"Para ganhar ao Barcelona tínhamos de estar num grande, grandes dia. Mesmo assim criámos oportunidades e tivemos chances de voltar ao jogo, mas cometemos erros. Quando pensamos que podemos recuperar, eles aceleram e voltam a fugir. O Barcelona é uma grande equipa", completou.