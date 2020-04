Magnus Andersson regressou à Suécia e lamenta: "Foi mesmo um azar para nós"

Treinador da equipa de andebol do FC Porto lamenta toda a situação, destacando a grande época [33 vitórias em 42 jogos] que os dragões têm vindo a realizar.

Diferenças entre Suécia e Portugal na forma de lidar com a pandemia de covid-19: "Regressei à Suécia na última terça-feira e há muitas diferenças entre Portugal e Suécia. Já sabia antes de chegar, porque tenho muito contacto com a minha família, mas há uma grande grande diferença. Em Portugal as pessoas não estão autorizadas a ir aos shoppings, está tudo fechado. Aqui, não vou dizer que as pessoas vivem normalmente, porque não é verdade, mas eles não fecharam as escolas, apenas as universidades, podemos ver as pessoas a caminharem mais sozinhas. Nós não nos aproximamos das pessoas, mas estou com muito assustado com este vírus. Estamos praticamente o dia todo em casa, o que é um pequeno problema para a minha mulher. Temos cavalos e devemos sair para cuidar deles. Aqui muita gente vai às compras, também podemos ir a restaurantes se quisermos. As pessoas sabem do perigo, mas não estão a lidar como no resto da Europa. O que é que está certo ou errado? Só podemos esperar para ver".

Mantém o contacto com a equipa: "Tenho contacto, quase diário, com o Carlos Martingo [adjunto] e ele vai-me dando pequenas informações sobre o que se vai passando em Portugal. Vou falando com os jogadores e, claro, com o nosso preparador físico Tiago [Cadete]. Todos os dias falo com várias pessoas da equipa, mas estes são tempos difíceis para todos porque não temos muitas informação, não sabemos nada. Era mais simples se soubéssemos que a 15 de junho, por exemplo, voltávamos aos treinos, mas, claro, nestes tempos difíceis não sabemos quando recomeçamos. Isso torna tudo mais complicado. Sei que os nossos jogadores tentam seguir os planos de treino em casa e sei que eles têm feito um grande trabalho, mas, claro, não sabemos o que vai acontecer no futuro".

Grande época até ao momento: "Foi mesmo um azar para nós. Estamos a fazer uma grande época, os play-offs iam arrancar agora e toda a gente estava em grande forma. Podemos ver noutras ligas como na Suécia, Noruega, Suíça e Polónia que deram o campeonato por terminado. O que está certo ou errado não me compete a mim dizer. Não sei se é realístico falarmos de terminar esta época, porque ainda não sabemos de nada e é por isso que isto foi ainda mais. Estamos a fazer uma época fantástica e nós só podemos esperar pela decisão da Federação. Nós vamos ter de voltar aos treinos, mas vamos precisar de semanas ou um mês para fazermos uma "pré-época", por isso não sei se é realístico falar de continuar esta época, mas não é fácil para a Federação nem para ninguém no mundo neste momento. Por isso, só podemos esperar para ver".