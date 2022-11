Magnus Andersson: "Percebi, pela linguagem corporal dos jogadores..."

Magnus Andersson, treinador do FC Porto

Declarações do treinador portista Magnus Andersson após o jogo FC Porto-Benfica (33-29), da oitava jornada do campeonato nacional

Sobre o jogo: "Estou muito satisfeito com o resultado e com a forma como jogámos, especialmente na primeira parte. Estivemos bem na defesa e no contra-ataque, conseguimos algumas boas situações e foi talvez a nossa melhor exibição esta época."

Sobre o triunfo: "Foi uma vitória muito importante para nós. Percebi, pela linguagem corporal dos jogadores, que estávamos com um bom espírito de luta para este jogo. É complicado quando se perde a confiança, mas esta semana constatei que demos uns passos em frente".