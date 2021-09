Magnus Andersson: "O Benfica precisa de ganhar alguma coisa e investiu muito"

Declarações do treinador do FC Porto, Magnus Andersson, sobre a meia-final da Supertaça de andebol, com o Benfica. O jogo está marcado para as 17 horas deste sábado

Este fim de semana, na Nazaré, joga-se o primeiro clássico da época a valer, numa partida marcada para hoje, às 17 horas, entre FC Porto e Benfica. Antes, às 15 horas, disputa-se o Sporting-Águas Santas. São as meias-finais de um novo modelo competitivo da Supertaça.

Em declarações à comunicação do clube, o treinador do FC Porto, Magnus Andersson falou das expetativas para o confronto com o Benfica

A pré-época: "Tem sido uma pré-época de altos e baixos. Fizemos alguns bons jogos, se calhar com alguns resultados que não foram os melhores, mas foi uma pré-época difícil, com vários jogadores nos Jogos Olímpicos. Começámos com um grupo pequeno, mas acredito que estão todos em boa forma e agora vão começar os jogos a sério, algo que os jogadores aguardam ansiosamente. A pré-época é aborrecida e dura por vezes, mas agora vamos entrar no nosso ritmo com praticamente dois jogos por semana até ao Natal."



Um clássico a abrir: "Nós tentamos ganhar todos os jogos, mas também devemos ter respeito pelos adversários. O Benfica precisa de ganhar alguma coisa e investiu muito, tem ótimos jogadores e uma equipa muito boa, mas nós também, por isso vai ser um jogo interessante. Sabemos que temos de jogar bem para vencer as equipas de topo em Portugal e espero que o consigamos fazer no sábado. O nosso objetivo é ganhar, mas também temos muito respeito pela outra equipa e temos de jogar melhor do que fizemos na pré-época."



O título e o adversário: "É um título e queremos ganhar tudo. Vamos jogar contra uma equipa muito boa e esperamos ganhar para no domingo defrontarmos outra equipa muito boa. É um bom início de época para nós antes do arranque da Liga dos Campeões."