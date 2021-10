Magnus Andersson: "Não temos de jogar um pouco melhor, temos de lutar por cada golo"

Magnus Andersson, treinador do FC Porto

Declarações do treinador portista Magnus Andersson após o FC Porto-Veszprém (23-30), na Liga dos Campeões

Sobre o jogo: "Defrontámos uma excelente equipa. Estou um pouco desapontado. Não temos de jogar um pouco melhor, temos de lutar por cada golo. No início cometemos erros, sofremos contra-ataques. No sete contra seis fizemos coisas boas, mas também falhámos boas oportunidades. Contra uma equipa como esta, temos de ter um dia perfeito e hoje não foi. "

Erros: "No entanto, estou orgulhoso porque na segunda parte reagimos. Lutámos muito na defesa, melhorámos no sete contra seis, mas no seis contra seis nem tanto. Eles são grandes, fortes e nós às vezes não ganhámos centímetros e íamos diretos ao adversário. Ao tentar encontrar o pivô cometemos demasiados erros.

Demasiado: "Na Liga dos Campeões cada erro é um contra-ataque. Jogámos contra uma das melhores equipas do mundo. Hoje eles foram demasiado para nós. Contra uma equipa assim temos de fazer um jogo limpo."