Magnus Andersson: "Não é todos os dias que se empata em Flensburgo, estou orgulhoso"

Treinador do FC Porto destacou o grande jogo da sua equipa, que se passar aos "oitavos" da Champions poderá encontrar o Szeged de Miguel Martins ou o Montpellier de Gilberto Duarte.

Ao empatar a 26-26 em Flensburgo, o FC Porto subiu ao sexto lugar do Grupo B da Liga dos Campeões, no qual já encerrou a sua participação, pois o ucraniano Motor, que deveria visitar o Dragão na última jornada, desistiu. Ainda esperando uma decisão da EHF, os portistas estão quase apurados, podendo até ultrapassar a equipa alemã e terminar na quinta posição.

"Estou muito satisfeito com este ponto, não é todos os dias que se empata aqui", disse Magnus Andersson, treinador dos portistas, na conferência de Imprensa realizada na Flens Arena, onde há ano e meio os portistas tinham sido batidos por sete golos de diferença.

"Fizemos um grande jogo, contra uma boa equipa. Tenho um grande respeito pelo Flensburgo. Tivemos alguns problemas na defesa de início, mas conseguimos resolvê-los e voltar ao jogo. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores", comentou o treinador sueco, que pediu desculpa ao guarda-redes dos alemães antes de fazer um elogio a Nikola Mitrevski: "Fizemos mais defesas e isso decidiu o jogo. Até podíamos ter ganho. Mas estou satisfeito com o que conseguimos".

O FC Porto ultrapassou Motor e Dínamo de Bucareste, que somam 8 pontos, e subiu ao sexto lugar, o último de apuramento para os oitavos de final, com 9 pontos. Caso a EHF atribua aos dragões um triunfo na secretaria frente ao Motor - o ano passado foi esse o procedimento nos jogos cancelados pela pandemia -, podem ainda superar o Flensburgo, que soma 10 pontos e joga a última jornada em Barcelona.

O Dínamo de Bucareste é a única ameaça ao lugar dos portistas, mas defronta PSG (hoje) e Vive Kielce, que ocupam os terceiro e primeiro lugares, respetivamente.

Se passar aos "oitavos", o FC Porto deverá defrontar o Pick Szeged de Miguel Martins ou o Montpellier de Gilberto Duarte, as equipas que provavelmente vão ficar no terceiro e quarto lugares do Grupo A. O alemão Kiel é a terceira hipótese, mas tem tudo a seu favor para subir ao segundo posto e juntar-se ao líder Aalborg entre as equipas que passam diretamente aos quartos de final.