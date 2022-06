Magnus Andersson "muito desapontado" por perder final da Taça: "Ter dado tudo não foi suficiente"

Declarações do treinador do FC Porto após perder, por 36-35, na final da Taça de Portugal 2021/2022, contra o Sporting, disputada, este domingo, no Centro de Congressos de Matosinhos

Congratular adversário e descontentamento: "Parabéns ao Sporting por ter este troféu. Estou muito desapontado por termos perdido. A minha equipa fez um bom jogo e teve boas situações para conseguir outro resultado. O jogo decidiu-se nos pequenos detalhes. Tivemos uma época muito longa, com muitos jogos e alguns deles de alto nível e muito exigentes, nomeadamente na Liga dos Campeões. Toda a gente, agora, quer férias."

Satisfação pela época e orgulho em ser treinador do FC Porto: "A minha equipa lutou com todas as forças. Estou bastante satisfeito com a época que fizemos. Só fiquei muito desiludido com a derrota com o Montpellier, para a Liga dos Campeões, pela forma como perdemos. Hoje, tentámos tudo, mas não foi suficiente. Estou muito orgulhoso por ser treinador desta equipa. Umas vezes ganha-se, outras vezes perde-se. Disse aos meus jogadores antes deste jogo é que nunca devemos ter medo de perder um troféu se dermos tudo para o ganhar."