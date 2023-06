Magnus Andersson: "Foi uma semana difícil, devido ao campeonato"

Magnus Andersson, treinador do FC Porto

Redação com Lusa

Declarações de Magnus Andersson, treinador do FC Porto, após a derrota com o Sporting (39-38, após prolongamento) nas meias-finais da Taça de Portugal de andebol, no Funchal.

A derrota depois do título de campeão: "Foi uma semana difícil, devido ao campeonato, mas estou muito orgulhoso por estarmos de volta [à Madeira]."

O jogo: "Na primeira parte, estivemos em desvantagem por seis golos, mas conseguimos recuperar. Acho que foi decidido nos pequenos detalhes, podia ter dado para qualquer lado".