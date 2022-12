Magnus Andersson: "Espero jogar frente ao Barcelona. Nada contra o Sporting"

Declarações do treinador do FC Porto, depois do encontro com o Granollers, referente às meias-finais da Supertaça Ibérica (46-30)

Reação ao triunfo: "Estou muito satisfeito pelo resultado e pela forma como jogámos. O Granollers tem alguns jogadores lesionados, mas estivemos muito bem. Estava com um bocadinho de medo. Estamos no final do ano, temos tido muitas viagens e os jogadores estão cansados, mas ganhar é sempre bom para recuperar."

Final: "Não esperava uma diferença tão grande, mas, como viram, eles tiveram de apostar em muitos jogadores jovens. Espero que possamos jogar contra o Barcelona. Nada contra o Sporting, apenas porque é sempre engraçado jogar com o Barcelona. O Barcelona é favorito, mas jogaram há dois dias e também têm alguns jogadores lesionados. Pode ser que o Sporting os surpreenda".