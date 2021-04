Magnus Andersson e a vitória frente ao Aalborg: "A eliminatória vai a meio"

Treinador do FC Porto ficou satisfeito com o rendimento da equipa e com o resultado, mas avisou que os quartos de final da Liga dos Campeões não estão garantidos.

Magnus Andersson, treinador do FC Porto, foi claro na forma como abordou o jogo que valeu um triunfo aos dragões frente aos dinamarqueses do Aalborg (32-29), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Foi um bom resultado e a equipa jogou bem", afirmou o técnico sueco, alertando, contudo, para o facto de faltar um jogo fora de casa: "No início da segunda parte, cometemos alguns erros, mas conseguimos reentrar na partida. Temos de estar conscientes que a eliminatória vai a meio e temos de fazer um bom resultado em Aalborg. Defrontámos uma boa equipa e jogámos um bom andebol. Controlámos no seis contra seis, tivemos uma boa defesa e, no sete contra seis, tivemos alguns problemas, mas soubemos sempre reagir num encontro em que os pequenos detalhes foram importantes".

O FC Porto leva três golos de vantagem para a segunda mão, que disputa na quarta-feira, dia 7 de abril, às 17h45.